Wahltalk: Kunterbunt live aus Bludenz

Elefantenrunde beim Kunterbunt-Wahltalk von VOL.AT TV am Dienstag, ab 18 Uhr, in Bludenz.

Im Vorfeld konnten sich die Bludenzerinnen und Bludenzer anmelden und das wurde zahlreich angenommen. "Das Tschofen" in Bludenz wird am Dienstagabend bis zum letzten Platz gefüllt sein. Alle angemeldeten Personen haben ihren Platz fix. Ab 18 Uhr stehen die Spitzenkandidaten der antretenden Parteien im VOL.AT TV-Wahltalk Rede und Antwort.

Vizebürgermeister Mario Leiter will nach dem Abschied des amtierenden Bürgermeisters Mandi Katzenmayer den großen Coup landen. Bludenz soll wieder Rot werden. Sein größter Herausforderer kommt mit Simon Tschann von der regierenden ÖVP. Der 27-jährige Tourismus-Experte will als selbst ernannter Gastgeber in der Politik neue Zeiten in der Alpenstadt einläuten.