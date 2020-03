Kunterbunt live in Hard: Der persönliche Wahltalk

Am Freitag, ab 18 Uhr, geht im Gasthaus Engel in Hard der erste VOL.AT TV-Livetalk zur Gemeinderatswahl in Vorarlberg über die Bühne.

"Kunterbunt" - das ist das etwas andere und persönliche Livetalk-Format von VOL.AT TV - in Kooperation mit Ländle TV - zur Gemeinderatswahl 2020 in Vorarlberg. Der Auftakt findet am kommenden Freitag, ab 18 Uhr, im Traditionsgasthaus Engel in Hard statt.

Grafik: So hat Hard 2015 gewählt

Karten werden neu gemischt

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Harald Köhlmeier werden die Karten in der Bodenseegemeinde neu gemischt. Evi Mair, die das Bürgermeisteramt von Köhlmeier geerbt hat, geht für die Harder Volkspartei + Parteifreie ins Rennen. Einer VN-Umfrage (durchgeführt von Dr. Berndt) zufolge würde sie bei der Bürgermeister*innen-Direktwahl auf 36 Prozent der Stimmen kommen, gefolgt von der Grünen-Landtagsabgeordneten Eva Hammerer mit 22 Prozent.

Mit in den Ring um das Bürgermeisteramt in Hard - ist neben altbekannten wie Anton Weber von der Harder Liste - auch der Parteichef der Vorarlberger SPÖ, Martin Staudinger, gestiegen. Unter dem Motto "Mitanand für Hard" werden Staudinger bei der Bürgermeister-Direktwahl immerhin 16 Prozent zugetraut, seiner Liste sogar 17 Prozent.

Wie ticken Mair & Co wirklich?

Ist Hard pleite? Soll das Strandbad renoviert werden? Viele Fragen wurden schon diskutiert. Doch wie ticken die Kandidaten wirklich und was sind ihre persönlichen Gedanken und Visionen über die Zukunft von Hard? Diese und mehr Fragen werden am Freitag, ab 18 Uhr, im "Kunterbunt"-Livetalk von VOL.AT TV im Gasthaus Engel in Hard beantwortet.

Öffentlicher Livetalk

Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr. Einlass so lange die Plätze reichen. Der Wahltalk wird aber natürlich auch via VOL.AT live ins Netz gestreamt. (VOL.AT)

