"Kunterbunt": Anmelden für den Wahl-Talk in Bludenz

"Kunterbunt" ist der etwas andere Wahl-Talk von VOL.AT TV zur Gemeinderatswahl 2020 in Vorarlberg. Jetzt Plätze sichern für das Live-Event in Bludenz.

Wie ticken die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten eigentlich? Im Gespräch mit VOL.AT TV gewähren die Politiker auch private Einblicke. Natürlich werden in dem kompakten Live-Format auch die für die Gemeinden relevanten Sach­themen ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Schnell anmelden

Für den Livetalk im "Das Tschofen" in Bludenz sollte man sich am besten hier gleich anmelden, es gibt nur eine begrenzte Zahl an Plätzen.