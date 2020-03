Live ab 18 Uhr: Kunterbunt in Hard - der etwas andere Wahltalk

Heute geht im Gasthaus Engel in Hard der erste VOL.AT TV-Livetalk zur Gemeinderatswahl in Vorarlberg über die Bühne.

"Kunterbunt" - das ist das etwas andere und persönliche Livetalk-Format von VOL.AT TV - in Kooperation mit Ländle TV - zur Gemeinderatswahl 2020 in Vorarlberg. Der Auftakt findet heute ab 18 Uhr, im Traditionsgasthaus Engel in Hard statt.