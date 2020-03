Live: Wirtschaftliche Auswirkungen der COVID-19-Epidemie auf Österreich

Die Industriellenvereinigung präsentiert Berechnungen, wie sich die jüngsten Ereignisse auf die Wirtschaft in Österreich auswirken - sowie sieben konkrete Gegenmaßnahmen aus Sicht der Industrie.

Die Industriellenvereinigung (IV) hat am Dienstag kurzfristig zu einer Pressekonferenz mit dem Titel "Wirtschaftliche Auswirkungen der COVID-19-Epidemie und mögliche Gegenmaßnahmen aus Sicht der Industrie" eingeladen. Diese findet heute live um 14:30 Uhr im Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz in Wien statt. Gesprächspartner sind IV-Generalsekretär Neumayer und -Chefökonom Helmenstein.