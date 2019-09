Wälderhalle: "Start frei" - Umsetzung wird mit Hochdruck vorangetrieben

In Sachen Wälderhalle hat sich in den letzten Monaten so einiges getan. Am Donnerstag wurde das Projekt im Detail vorgestellt.

Liveticker der Wälderhalle-PK

Nach jahrelangen Diskussionen und einem langen steinigen Planungsweg ist es so weit: Die REGIO Bregenzerwald freut sich gemeinsam mit der Investorengruppe der Wälderhalle zu geben, dass das vorliegende Konzept eines Rundbaus inklusive Diskothek die Zustimmung und Finanzierungszusage aller finanzierenden Partner erhalten hat. Die Betreiber bereiten nun die Baueinreichung vor und werden die Umsetzung mit Hochdruck vorantreiben.

Rund statt eckig

Wie die "VN" am Donnerstag berichten, wird die Wälderhalle rund statt eckig - wie in den ersten Plänen angedacht (siehe unten). Die Anzahl der Zuschauerplätze erhöht sich somit von 1300 auf knapp 1800.