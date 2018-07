Projekt Wälderhalle und neuer Kader in der Endphase

Die Kaderplanung vom EHC Bregenzerwald ist fokussiert auf den Neubau der Wälderhalle in Andelsbuch.

Die eishockeyfreie Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Nicht nur auf die neue Saison hin, laufen die Vorbereitungen beim EC Bregenzerwald auf Hochtouren. Das Wälderhallenprojekt nimmt immer konkretere Formen an, so wurden im vergangenen Monat sechs Eisstadien in Österreich, Tschechien und der Slowakei besucht, um wichtige Detailfragen für das eigene Vorhaben zu klären.

Auch die Kaderplanung fokussiert sich immer stärker auf die Rückkehr des EC Bregenzerwald in die Heimatregion. Erneut wurde der Anteil an Vorarlbergern im Team erhöht und die Mannschaft insgesamt verjüngt. In den kommenden 30 Tagen wird jeweils, um 12 Uhr Mittags, ein Spieler auf der Homepage und den Social Media Kanälen des ECB präsentiert. Bis Saisonstart folgen dann noch weitere Infos zum neuen Projekt: #breakthrough -Der Wälder Weg zur Spitze.

Apropos Saisonstart: Am 15. September fällt der Startschuss für die dritte Auflage der Alps Hockey League. Laut aktuellem Stand beginnt die neue Saison für den EC Bregenzerwald mit einem Heimmatch gegen die Adler aus Kitzbühel, der endgültige Spielplan steht aber erst im August.