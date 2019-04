Wälderhalle: Neue Form, höhere Kosten

Andelsbuch - In der Causa Wälderhalle ist man vom Wunschtermin ein Stück entfernt, denn statt der Bauverhandlung finden derzeit Gespräche über ein erweitertes Projekt statt.

Diese Erweiterung zielt auf eine Ausweitung der Zuschauerkapazität von ursprünglich 1300 auf 1800 Personen ab. Gleichzeitig schwebt den Betreibern eine völlig neue Form des Gebäudes in Andelsbuch vor, denn dieses soll nun rund gestaltet werden.

Frage der Finanzierung

Der Haken bei der ganzen Sache: Durch diese Erweiterung steigen auch die Kosten – von ursprünglich rund sieben auf nunmehr zehn Millionen Euro. Für die Betreiber des Projekts, so deren Sprecher Hans Metzler, hat die große Variante mit Investitionskosten von zehn Millionen trotzdem Vorrang, die “alte Planung” bleibt aber in Evidenz, denn sollte die Finanzierung der großen Wälderhalle scheitern, würde man kleinere Brötchen backen, um das wichtige Infrastrukturprojekt, das neben Eishockey auch andere Nutzungsmöglichkeiten vor allem für die Jugend in der Region vorsieht, realisieren zu können. Bekanntlich sehen die Pläne vor, neben einer Eishockeyarena auch eine Diskothek und weitere Gastronomieeinrichtungen zu errichten.