Vorarlberg: Rappenlochschlucht wieder begehbar

Nach Felsräumung und Sanierung ist die Rappenlochschlucht in Dornbirn wieder begehbar.

In den vergangenen Wochen wurde die jährliche Felsräumung und Sanierung an der Steganlage in der Rappenlochschlucht in Dornbirn durchgeführt. Nun ist der Weg wieder bis zur Rappenlochbrücke begehbar. "Der erste Teil dieses beliebten Wanderweges kann damit freigegeben werden. In den kommenden Wochen erfolgen weitere Arbeiten, insbesondere im Bereich jener Stelle, an der kürzlich die Sprengung durchgeführt wurde", berichtet Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Der Weg führt derzeit vom Rappenlochstadl bis zur "Spiegelkurve" und dann über die neue Umfahrungsstraße in Richtung Staufensee.