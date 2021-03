Rappenloch Dornbirn: Sanierungsarbeiten starten

In dieser Woche beginnt eine weitere Etappe der Sanierung rund um die Rappenlochschlucht in Dornbirn: die Vorbereitung für die Sprengung labiler Felspartien, die nach dem Felssturz im März des vergangenen Jahres stehen geblieben sind.

"Mit der Sprengung und dem Ausräumen des Bachbetts sorgen wir für die Hochwassersicherheit der Dornbirner Ache im gesamten Stadtgebiet", berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Der Durchfluss in diesem Bereich ist aber auch wichtig, um den Staufensee vor der weiteren Verlandung zu schützen. "Mit dem anschließenden Neubau der Rappenlochbrücke schaffen wir eine sichere und nachhaltige Verbindung in unsere Bergparzelle Ebnit", ergänzt Vizebürgermeister Markus Fäßler. In den kommenden Wochen werden rund 60 Bohrlöcher für die Sprengung in April vorbereitet. Anschließend wird ein Teil der abgesprengten Felsbrocken aus dem Bachbett entfernt, um den Durchfluss wieder herzustellen. Die Planungen für die neue Rappenlochbrücke laufen auf Hochtouren; mit dem Bau soll noch heuer begonnen werden.