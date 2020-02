"Zwei Falschmeldungen - Rappenloch-Sanierung erfolgt planmäßig"

Stadt Dornbirn weist NEOS-Vorwürfe entschieden von sich: "Entspricht nicht der Wahrheit, dass der Brückenkopf instabil ist." Und: "Das abgeführte Material kann dank der Bauwirtschaft die Kosten senken."

"Aussagen entsprechen nicht der Wahrheit"

"Gleich zwei Falschmeldungen hat eine in Dornbirn wahlwerbende Partei zur Sanierung in der Rappenlochschlucht und zum Neubau der Rappenlochbrücke veröffentlicht. Dabei wurde bezweifelt, dass die Rappenlochbrücke an dieser Stelle neu gebaut werden kann und es wurde behauptet, dass die beschlossenen Kosten überschritten würden. Diese Aussagen entsprechen nicht der Wahrheit", heißt es in einer heutigen Mitteilung an die Medien.