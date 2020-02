Sprengung in Rappenloch-Schlucht kommt halbe Million teurer als geplant

Statt den veranschlagten 954.000 Euro mussten jetzt 1,4 Millionen Euro vom Dornbirner Stadtrat freigegeben werden. NEOS unken: Neue Brücke kann vielleicht gar nicht gebaut werden.

Halbe Million Euro mehr als veranschlagt

NEOS-Spitzenkandidat Claudio Errico macht am Montag auf die Kostenexplosion aufmerksam: „Neben dem Sprengstoff sind im Rappenloch vor allem die Kosten explodiert.“ Die ausgeuferten Kosten sind nicht der einzige Vorwurf, den die NEOS an die Stadt Dornbirn erheben.

NEOS: Neue Brücke kann vielleicht gar nicht gebaut

„Wirklich peinlich ist, dass die teuren Ankerbalken nicht geeignet sind, den Bauplatz so zu stabilisieren, damit nun endlich mit dem notwendigen Neubau der Brücke begonnen werden kann“, so Errico in einer Aussendung an die Medien. Technische Messgeräte zur Erfassung von Bewegungen im Felsen seien erst im vergangenen Sommer eingebaut und die Auswertung der Messergebnisse könne frühestens nach einem Jahr erfolgen.