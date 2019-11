Felsnase musste weg: Sprengkommando im Dornbirner Rappenloch

Am Donnerstag knallte es im Dornbirner Ebnit: Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurde eine gefährliche Felsnase abgesprengt.

Im Mai 2011 riss ein großer Felssturz die Rappenlochbrücke in die Tiefe. Auch am Donnerstag stürzten wieder Gesteinsmassen in die Schlucht - dieses Mal allerdings ganz nach Plan. Ein Sprengkommando hat die Aktion im Rahmen der Sanierungsarbeiten schon seit Wochen vorbereitet. Einerseits ging es um die Sicherheit, denn die betroffene Felsnase hätte, wäre sie unkontrolliert abgestürzt, Menschen gefährden können. Auch hätte durch einen Felssturz eine wichtige Trinkwasserleitung aus dem Ebnitertal nach Dornbirn unterbrochen werden können.