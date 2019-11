Rappenlochschlucht in Vorarlberg: Überhängende Felsnase wird gesprengt

Als weiterer Schritt für die Sanierung der Rappenlochschlucht. Es handelt sich um eine gefährliche Sprengung – entsprechend groß sind die Sicherheitsmaßnahmen.

Schaulustige unerwünscht

Sprengung bei der Brücke im Jahr 2012

Sanierung der Rappenlochschlucht

Nach umfangreichen Vorbereitungen wird derzeit die Rappenlochschlucht in Dornbirn saniert. Insbesondere wird dabei der Durchfluss der Ebniterache geöffnet, damit der Staufensee wieder bewirtschaftet und vor der laufenden Verlandung geschützt werden kann. In den kommenden Wochen und Monaten wird eine Baustraße errichtet, die von der Ebniterstraße bis in die Schlucht führt, eine überhängende Felsnase abgesprengt (siehe Text) oben) und in der Schlucht ein Durchfluss frei gelegt.