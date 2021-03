Vorarlberg impft ab kommender Woche Über-65-Jährige

In Vorarlberg zeigten sich Landeshauptmann Wallner und Gesundheitslandesrätin Rüscher erfreut über die Entscheidung des Nationalen Impfgremiums, den AstraZeneca-Impfstoff ohne oberes Alterslimit freizugeben.

Dadurch werde es möglich, besonders gefährdete Gruppen noch schneller zu schützen. Ab nächster Woche liege der Schwerpunkt bei den Impfungen auf den Über-65-Jährigen und Risikogruppen, man impfe vom Alter her absteigend.

LR Rüscher bei "Vorarlberg Live" zum Impfplan:

Drei Impfstoffe im Einsatz

Für dieses Wochenende gebe es keine Änderung im Impfplan, rund 9.000 Personen sollen bis Sonntag ihren ersten Stich erhalten. Damit seien alle bis zum 1. März vorgemerkten Über-80-Jährigen zur Erstimpfung eingeladen worden, ebenso Personen unter 65 Jahren mit erhöhtem Risiko und Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich. Zum Einsatz kämen dabei alle drei bisher zugelassenen Präparate, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Alle älteren Personen, die sich auch erst jetzt zur Impfung vormerken ließen, sollen so rasch wie möglich immunisiert werden.