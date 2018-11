Vorarlberg: Es wird wieder über den Tunnel verhandelt

Der Bundesverwaltungsgerichtshof verhandelt seit gestern wieder das geplante Großprojekt Tunnelspinne in Feldkirch.

Der Bundesverwaltungsgerichtshof verhandelt seit gestern wieder das geplante Großprojekt Tunnelspinne in Feldkirch. ©VOL.AT/Klaus Hartinger, Land Vorarlberg

Der Bundesverwaltungsgerichtshof verhandelt seit gestern wieder das geplante Großprojekt Tunnelspinne in Feldkirch. ©VOL.AT/Klaus Hartinger, Land Vorarlberg

Feldkirch - Gestern, Dienstag, starteten am Bundesverwaltungsgericht in Wien neuerlich die mündlichen Verhandlungen zum Projekt Stadttunnel in Feldkirch.

Von: Gernot Schweigkofler (VN)

17 Anrainer haben, unterstützt von der Bürgerinitiative Statttunnel, gegen einen positiven Bescheid des Landes Vorarlberg bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Beschwerde eingelegt. Bereits im Februar hätte verhandelt werden sollen, aber bereits nach einem Tag wurde gestoppt. Neue Gutachten waren notwendig.

Nach den weiteren fünf Verhandlungstagen, bis Donnerstag nächste Woche, wird eine rasche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts erwartet.

©VN-Grafik

Lesen Sie den ganzen Artikel in der aktuellen Printausgabeder Vorarlberger Nachrichten und online auf VN.AT.