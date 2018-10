Vorarlberg: VwGH verhandelt im November geplanten Stadttunnel Feldkirch

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) wird sich im November mit dem geplanten Stadttunnel Feldkirch auseinandersetzen.

Die Initiative “StattTunnel” und 17 Anrainer hatten Beschwerde gegen den positiven UVP-Bescheid des Landes eingebracht und so eine Prüfung des 226 Mio. Euro-Projekts in zweiter Instanz in Gang gesetzt, berichteten die “Vorarlberger Nachrichten” (Dienstagsausgabe).Die Verhandlung ist auf sechs Tage angesetzt (20., 22., 23. sowie 27. bis 29. November) und wird die Einwände der Tunnelgegner gegen den UVP-Bescheid prüfen. Die UVP – die Prüfung der Auswirkungen des Projekts auf Umwelt, Natur, Landschaft und Menschen, aber auch auf Wirtschaft und Tourismus – wurde im Juli 2015 positiv abgeschlossen. Dem Bescheid gingen eine zweijähriger Vorbereitungszeit und sieben Monate Bearbeitungszeit voraus.