Volltanken kaum noch leistbar: Die derzeit günstigsten Tankstellen

So teuer wie jetzt waren Benzin und Diesel vermutlich noch nie: Das sind die derzeit günstigsten Tankstellen in Vorarlberg.

Die extrem gestiegenen Spritpreise lassen so manchen Autofahrer an der Tankstelle zusammenzucken. An dem meisten Tankstellen kostet der Sprit schon über 2 Euro pro Liter.

Eine volle Tankfüllung kostet somit gut und gerne Mal über 100 Euro. Für viele Autofahrer ist das kaum noch leistbar.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Nur noch eine Tankstelle in Vorarlberg bot am Montagmittag Diesel unter 2 Euro/Liter an.

Stand 14. März, 12 Uhr

self all Open preferences.

Etwas günstiger ist derzeit Super-Benzin. Aber auch hier müssen mindestens 1,93 Euro für einen Liter bezahlt werden.

Stand 14. März, 12 Uhr

self all Open preferences.

Energiegipfel ohne Ergebnis

Der von der türkis-grünen Regierung einberufene Energiegipfel mit Wirtschaftsforschern und Vertretern der Energiebranche ist am Sonntagnachmittage ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Ziel der "Arbeitssitzung" sei ein "Faktencheck" gewesen", erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Treffen per Aussendung. "Im nächsten Schritt beraten wir in den kommenden Tagen auf politischer Ebene, welche Maßnahmen wir setzen können, um diese Teuerung abzufedern."

self all Open preferences.

Kommt die Spritpreisbremse?

Unbestätigten Meldungen zufolge könnten die Regierungsvertreter über eine Spritpreisbremse diskutieren, die den Sprit ab 1. April um 20 Cent billiger machen würde. Von offizieller Seite liegen noch keine Infos darüber vor. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erklärte vor dem Energiegipfel, dass er die Österreicherinnen und Österreicher zielgerichtet von den hohen Energiepreisen entlasten will. Er sprach dabei von einer Energieabgabensenkung.

self all Open preferences.

So tanken Sie günstiger

Kurz vor Mittag tanken: Laut Verordnung sind Preissteigerungen nur einmal täglich, nämlich um 12 Uhr erlaubt. Pressenkungen sind jedoch jederzeit und unbegrenzt möglich.

Laut Verordnung sind Preissteigerungen nur einmal täglich, nämlich um 12 Uhr erlaubt. Pressenkungen sind jedoch jederzeit und unbegrenzt möglich. Möglichst Anfang Woche tanken: Am Sonntag bzw. Montagvormittag sind die Spritpreise tendenziell günstiger, zum Wochenende hin wird es teurer.

Am Sonntag bzw. Montagvormittag sind die Spritpreise tendenziell günstiger, zum Wochenende hin wird es teurer. Autobahntankstellen meiden: An Autobahntankstellen zahlt man österreichweit Höchstpreise.

An Autobahntankstellen zahlt man österreichweit Höchstpreise. Preise vergleichen: Topaktuelle Infos zu den Spritpreisen finden Sie hier.

self all Open preferences.

Sparen beim Fahren

Nicht nur an den Tankstellen, sondern auch beim Autofahren selbst kann Sprit gespart werden. Der ÖAMTC gibt Tipps:

Nach dem Motorstart sofort losfahren.

Vorausschauend und möglichst konstant fahren.

Passende Geschwindigkeit wählen.

Im höchstmöglichen Gang fahren und überflüssige Schaltvorgänge vermeiden.

Beschleunigen nur, solange es erforderlich ist.

Rollphasen und Motorbremswirkung nutzen.

Reifendruck kontrollieren.

Im Stand den Motor abschalten.

Nicht benötigte Dachboxen abbauen und überflüssiges Gewicht vermeiden.

Klimaanlagen, Standheizung und andere Spritverbraucher nur wenn nötig einschalten.

Regelmäßig das Auto auf den technisch einwandfreien Zustand überprüfen.