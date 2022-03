Spritpreise im Höhenrausch: Hier tanken Sie derzeit noch unter zwei Euro

So teuer wie jetzt waren Benzin und Diesel vermutlich noch nie: Das sind die derzeit günstigsten Tankstellen in Vorarlberg.

Die extrem gestiegenen Spritpreise lassen so manchen Autofahrer an der Tankstelle zusammenzucken. Immer häufiger werden große Umwege zu billigeren Tankstellen gemacht - doch das lohnt sich längst nicht immer.

Nur noch wenige Tankstellen in Vorarlberg bieten Diesel unter 2 Euro/Liter an.

Energiegipfel ohne Ergebnis

Der von der türkis-grünen Regierung einberufene Energiegipfel mit Wirtschaftsforschern und Vertretern der Energiebranche ist am Sonntagnachmittage ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Ziel der "Arbeitssitzung" sei ein "Faktencheck" gewesen", erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Treffen per Aussendung. "Im nächsten Schritt beraten wir in den kommenden Tagen auf politischer Ebene, welche Maßnahmen wir setzen können, um diese Teuerung abzufedern."