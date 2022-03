Spritpreise: Wo liegt ihre Schmerzgrenze?

Der Krieg in der Ukraine hat auch die Preise für Diesel und Benzin in ungeahnte Höhen schnellen lassen - selbst die 3 Euro-Marke scheint nicht mehr illusorisch zu sein.

So teuer wie jetzt waren Benzin und Diesel vermutlich noch nie: An vielen Vorarlberger Tankstellen müssen die Autofahrer für eine Tankfüllung richtig tief in die Tasche greifen. Vergangene Woche musste man schon mehr als zwei Euro für einen Liter Benzin oder Diesel berappen. Und das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht zu sein. Im Autofahrerland Deutschland sind die Befürchtungen schon groß, dass gar die Schallmauer von 3 Euro pro Liter Benzin oder Diesel bald erreicht sein könnte.