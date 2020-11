VEU Feldkirch muss in Salzburg den 2. Platz verteidigen

Eine ganz schwere Aufgabe wartet auf die Montfortstädter bei den heimstarken Jungbullen in der Mozartstadt

Das geplante Heimspiel der VEU Feldkirch gegen RB Salzburg Juniors am kommenden Samstag wurde auf Dienstag 12.01.2021 verschoben. Dafür wurde das für 05.12.2020 geplante Auswärtsspiel der Feldkircher gegen die Hockey Juniors auf den kommenden Samstag 21.11.2020 vorverlegt. Grund dafür ist die im Dezember stattfindende U20 Weltmeisterschaft.

Der Gegner bleibt zwar der Gleiche, aber die VEU muss die erste Auswärtsfahrt in der Hin- und Rückrunde, der zweiten Phase des Spielplans der Alps Hockey League, antreten.

Es ist bereits das vierte Heimspiel für die Juniors in der zweiten Phase der Alps Hockey League. Bis jetzt ist die Heimbilanz makellos. So besiegten die Bullen die Westösterreichischen Konkurrenten Lustenau, Bregenzerwald und Kitzbühel und beeindruckten mit nur drei Gegentoren, bei 15 erzielten Treffern. Das die Tore über den gesamten Kader verteilt sind, zeigt wie breit und qualitativ hochklassig die Salzburger aufgestellt sind.

Es wartet also eine sehr schwere Aufgabe auf die Montfortstädter in der Mozartstadt. Ein ausgesprochener Lieblingsgegner der VEU waren die eisläuferisch starken Salzburger in den letzten Spielzeiten sowieso nicht unbedingt.