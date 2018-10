TVOG: Darum weint Yvonne nach dem Auftritt von Giuliano

Giuliano aus Mäder rührte bei bei der Castingshow "The Voice of Germany" Jurorin Yvonne Catterfreld zu Tränen. Dies hat einen sehr traurigen Grund.

Michi Beck hält Yvonne Catterfeld fest im Arm. “Wir halten zusammen … Tief durchatmen … so, und weiter geht’s!” Der einzige weibliche #TVOG Coach kämpft mit den Tränen. Grund dafür ist Guiliano De Stefano, 25 Jahre alt und Gerüstbauer aus Vorarlberg.

Der junge Mann aus Mäder steht zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Bühne und performt bei “The Voice of Germany” “A Song For You” von Donny Hathaway. Welche Reaktionen er mit seinem Gesang auslöst, erfährt Guiliano nach seiner Performance.