4 Buzzer: Vorarlberger rürt TVOG-Jury zu Tränen

Giuliano aus Mäder (25) legt einen begeisterten Auftritt bei "The Voice of Germany" hin. Nachdem sich alle vier Sessel für den Vorarlberger umdrehen, fließen in der Jury die Tränen.

„Ich denke, man muss schon froh sein, wenn sich überhaupt jemand für einen umdreht,” sagte Giuliano noch vor dem Auftritt im Gespräch mit der WANN & WO. Dass sich alle vier Sessel für ihn umdrehehn, kann der Vorarlberg kaum glauben.

Nach dem Auftritt hält Michi Beck Yvonne Catterfeld fest im Arm. „Wir halten zusammen … Tief durchatmen … so, und weiter geht’s!“ Der einzige weibliche “TVOG” Coach kämpft mit den Tränen. Grund dafür ist der Auftritt des 25 Jahre alten Gerüstbauers.

Der junge Mann aus Mäder steht zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Bühne und performt bei „The Voice of Germany“ „A Song For You“ von Donny Hathaway. Welche Reaktionen er mit seinem Gesang auslöst, erfährt Guiliano nach seiner Performance.

Yvonne Catterfeld: „Ich bin wirklich richtig gerührt, auch zu Tränen. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich an Roger Cicero denken musste …“, Yvonnes Stimme bricht. Nach der Knuddel-Einheit von Michi Beck fährt sie tapfer fort: „Irgendetwas hast du in mir ausgelöst, dass ich an diesen wunderbaren, großen, einzigartigen Sänger gedacht habe. Es war wirklich wundervoll.