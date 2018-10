"Musik muss einfach ehrlich sein"

Mäder - Giuliano (25) aus Mäder ist bei „The Voice of Germany“ dabei! WANN & WO besuchte den passionierten Musiker bei sich zuhause.

Wir treffen Giuliano in seiner Wohnung in Mäder, heute Abend ist der Musiker bei „The Voice“ mit seinem Auftritt zu sehen. Wie es dazu kam? „Eigentlich war das relativ spontan. Ich war zu Besuch in Freising, bei einem Freund. Zu der Zeit war zufällig gerade das Casting in München“, erzählt der 25-Jährige. Schon ein Jahr zuvor versuchte er sein Glück bei der Sendung. Leider hat es damals nicht geklappt. „Also ging ich auf das Scouting in München und bin einfach weitergekommen. Es war nie so, dass ich dort unbedingt mitmachen wollte. Genau genommen wollte ich nur mir selbst etwas beweisen und sehen, wie weit ich kommen würde. So führte eines zum anderen und ich darf heuer bei ‚The Voice‘ mitmachen.“