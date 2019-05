"Tschutta": Saisonfinish im Amateurfußball mit Seltenheitswert in Dornbirn

In der 18. Ausgabe von "Tschutta" dreht sich alles um den erfolgreichen FC Dornbirn, den Saisonabschluss von SCR Altach, die Lustenauer Austria und den Endspurt mit viel Spannung im Ländle-Amateurfußball.

“Tschutta” – so heißt die VOL.AT-Videoserie mit Reporter Thomas Knobel in dem sich alles um das runde Leder dreht. Heute widmet sich der Sportreporter dem letzten Auftritt von SCR Altach in Hütteldorf, der Lustenauer Austria, dem FC Dornbirn sowie dem Endspurt im Amateurfußball auf Landesebene