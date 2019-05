"Tschutta" - Entscheidende Phase im Titel- und Abstiegskampf, Poker um neue Verträge

In der 16. Ausgabe von "Tschutta" dreht sich alles um die heiße Phase im Titel- und Abstiegskampf, das Pokern um neue Verträge, das Regionalliga- und Bodenseederby und die Rankweiler Ladies.

“Tschutta” – so heißt die VOL.AT Videoserie mit Reporter Thomas Knobel in dem sich alles um das runde Leder dreht. In der bereits 16. Ausgabe widmet sich Thomas Knobel der entscheidenden Phase im Profi- und Amateurfußball, das Pokern um neue Verträge, die Prestigeduelle in der West- und Vorarlbergliga und die Rankweiler Ladies treffen im ÖFB Cup Halbfinale auf St. Pölten