"Tschutta": 63 (!) brisante Spiele bringen eine Vorentscheidung im Titelkampf

Top informiert in das Fußballwochenende. In der bereits 13. Ausgabe von "Tschutta" dreht sich alles um die Profiklubs Altach und Austria Lustenau sowie die Topspiele in der Regionalliga West, Vorarlbergliga, 1. Landesklasse und 4. Landesklasse.

“Tschutta” – so heißt die VOL.AT-Videoserie mit Reporter Thomas Knobel in dem sich alles um das runde Leder dreht. In der bereits 13. Ausgabe widmet sich Thomas Knobel dem ersten Regionalligaderby 2019 auf der Dornbirner Birkenwiese. 24 Meisterschaftsspiele ist der FC Mohren Dornbirn nun schon unbesiegt. Im Prestigeduell gegen Altach Amateure zählt für die Elf von Erfolgscoach Markus Mader nur ein Heimsieg. Zehn Partien trennen die Rothosen nur noch vom Aufstieg in die 2. Liga. Hohenems empfängt Seekirchen.

Ein Derby und fünf Schlager

Das Topspiel in der Vorarlbergliga steigt am Sonntag, 15 Uhr, zwischen Austria Lustenau Amateure und Spitzenreiter Lauterach. Die Hofsteig-Truppe will die Tabellenführung verteidigen. Der Dornbirner SV empfängt am Sonntag, 10.30 Uhr, den Vierten Röthis.

Weitere Schlager gibt es in den Landesklassen: Hittisau vs Leader Hatlerdorf und Sulz gegen Thüringen. Spitzenreiter Mellau (4. LK) trifft auf den Dritten Fußach 1b.

Altach will weiße Weste behalten

Im zweiten Auswärtsspiel in sieben Tagen will SCR Altach die weiße Weste behalten. In Hartberg zählen die Punkte doppelt. Heimrecht genießt Austria Lustenau in der 2. Liga. Die Grün-Weißen treffen auf den Dritten BW Linz. Da kommen die Anhänger der Nordtribüne von der Austria zu Fuß ins Stadion.

Nachfolgend die Ausgaben von “Tschutta”