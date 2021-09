Strompreise, SPÖ-Affäre und Kampf gegen das Patriarchat

Integrations- und Frauenministerin Dr. Susanne Raab, illwerke vkw-Vertriebsleiter Dr. Quido Salzmann und Bludenzer Stadtpolizei-Kommandant Mario Leiter heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Am Dienstag fand die 1. Österreichische Integrationskonferenz in Wien statt. Die von Integrations- und Frauenministerin Dr. Susanne Raab (ÖVP) initiierte Veranstaltung stellt vor allem Mädchen und Frauen in den Mittelpunkt. Genaugenommen den Kampf gegen patriarchale Strukturen. "Denn die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Mädchen in Österreich sind nicht verhandelbar und gelten für alle Menschen in unserem Land", so die Ministerin. Wie sie die Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund stärken möchte, erklärt Dr. Susanne Raab heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".