Telefongespräch "mitgefilmt": Wirbel um Abhöraffäre bei SPÖ

Der Streit um den Chefsessel bei den Vorarlberger Sozialdemokraten geht weiter: Nach "skurrilen Bedrohungsszenarien" und der Abhöraffäre zwischen Hopfner und Ritsch treffen sich die roten Granden des Landes am Dienstag, um die Wogen zu glätten.

Die verfahrene Situation innerhalb der SPÖ nimmt ihren Ursprung in den Gemeindewahlen im Herbst 2020. Martin Staudinger gewinnt die Wahl zum Harder Bürgermeister und kündigt seinen baldigen Rücktritt als SPÖ-Parteichef an. Im Juli diesen Jahres verkündet er seinen Wunschnachfolger: Klubobmann Thomas Hopfner. Problem: Staudinger hat sich mit den Gremien nicht abgestimmt.

Leiter als Gegenkandidat

Gespräch ohne Wissen aufgezeichnet

Zu dem bereits bekannten Unmut über die Bestellung eines neuen SPÖ-Landesparteivorsitzenden beim Parteitag am 16. Oktober wurden nun am Montag neue Hintergründe publik. Demnach soll Landtagsklubobmann Thomas Hopfner einen telefonischen Streit mit dem Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch ohne dessen Wissen aufgezeichnet haben. Klubobmann Hopfner wies die Vorwürfe erst als absurd zurück. Auf VN-Nachfrage berichtet er, das Gespräch mit Ritsch sei "kein normales" gewesen: "Es war skurril, irritierend und mit schrillen Bedrohungsszenarien." Näheres wollte er nicht sagen.

Bei dem Gespräch mit Ritsch ging es übrigens um die künftige Parteispitze, also "um die Vorgänge rund um die Nominierung von Thomas Hopfner", so Ritsch gegenüber den VN. Er habe Hopfner seine Meinung gesagt und klargestellt, dass er das gerne intern klären würde. "So etwas als Drohung zu verstehen, ist schon sehr eigen", so Ritsch.