Strolz GmbH: Forderungen in Höhe von 45.997.982,78 Euro

Aufgrund eines Eigenantrages über das Vermögen der Strolz Gesellschaft m.b.H. wurde am 18. Dezember 2020 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vor dem Landesgericht Feldkirch eröffnet. Am Donnerstag fand die allgemeine Prüfungstagsatzung statt. Bislang haben, anlässlich dieses Insolvenzverfahrens, 235 Gläubiger Forderungen in Höhe von 45.997.982,78 Euro angemeldet - davon anerkannt wurden 43.173.098,32 Euro. Vorerst bestritten wurden die restlichen Forderungen in Höhe von 2.824.884,46 Euro.