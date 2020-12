Lech: Traditions-Firma Strolz beantragt Sanierungsverfahren

Die Strolz GmbH hat am Donnerstag beim Landesgericht Feldkirch einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt.

Die Gründe dafür liegen laut eigenen Angaben insbesondere in einem massiven Umsatzeinbruch seit dem ersten Lockdown im März 2020 und in der Fortführung der behördlichen Zwangsmaßnahmen über die laufende Hauptsaison hinaus. Das Lecher Sport & Modehaus ist unmittelbar vom bereits eingetretenen und drohenden Ausfall des Wintertourismus 2020/21 betroffen.

Überschuldung bei 12 Millionen Euro

Abhängig von der Entwicklung der behördlichen Maßnahmen soll eine schrittweise Wiedereröffnung erfolgen. Angedacht ist, das Stammhaus in Lech unter Berücksichtigung der dann geltenden gesetzlichen Vorgaben während der Weihnachtsfeiertage zumindest in Teilen für die Kunden zu öffnen. Eine schrittweise, generelle Wiederöffnung weiterer Filialen soll in Abhängigkeit der touristischen Entwicklung, wenn möglich Ende Jänner folgen.

60 Mitarbeiter betroffen

Umsatzeinbruch

Die Strolz GmbH betreibt insgesamt sieben Filialen in Lech, Zürs und Stuben. Das Hauptgeschäft entfällt auf die Wintersaison in den Monaten von November bis April. „30 Prozent unseres Jahresumsatzes erwirtschaften wir im Dezember. Dabei sind wir vor allem auf unsere Hauptkundschaft aus Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien angewiesen“, erklärt Strolz. Im Schnitt gibt es in Lech 180.000 Nächtigungen über die Weihnachtsferien. Durch die betriebliche Schließung und der frühzeitigen Beendigung der Wintersaison 2019/20 sowie Umsatzeinbußen von rund zwei Drittel ist das aktuelle Jahr wirtschaftlich ohnehin schon schwer verlaufen. „Aufgrund des zweiten Lockdowns im November, dem Ausbleiben von Nächtigungsgästen in der laufenden Wintersaison 2020/21 und der fehlenden Planungssicherheit über die Weihnachtsferien hinaus sind wir gezwungen, diese Schritte zu setzen,“ so Strolz, die das Unternehmen seit 2018 führt.