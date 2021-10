Spurensuche, Still Rocking und Neues aus Schruns

Autor und Lokalhistoriker Meinrad Pichler, Rocklegende Reinhold Bilgeri und der Bürgermeister von Schruns, Jürgen Kuster, heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

In seinem neuen Buch "Spurensuche" versammelt Lokalhistoriker Meinrad Pichler 27 historische Biografien von Menschen in und aus Vorarlberg. Es geht um Zu- und Abwanderung und welchen Einfluss diese Dynamik auf das bäuerliche Industrieland Vorarlberg im 19. und 20. Jahrhundert ausgeübt hat. Zehn Porträts handeln von Frauen, deren Rollenzuschreibung eine deutlich andere war als die der Männer. In "Vorarlberg LIVE" erzählt Meinrad Pichler heute, wie er auf die Biografien gestoßen ist und wieso er es für wichtig hält, diese publik zu machen.

"Die Rauhkehle der Nation" Reinhold Bilgeri befindet sich auf seiner Abschiedstournee, dessen Ende nicht bekannt ist. Am 28. und 29. Oktober tritt er mit Band in der Kulturbühne Ambach auf. "70 and still Rocking" lautet das Motto von Reinhold Bilgeri. Wie ernst ihm diese Lebenseinstellung ist, stellt er lautstark unter Beweis. Mit Gerold Riedmann redet er heute über Musik, Urheberrechtsfragen und die hohe Kunst des Alterns.