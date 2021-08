Laura Bilgeri präsentiert ihre Debüt-Single "Floating".

Im VOL.AT-Studio gewährt die sympathische Schauspielerin Einblick in ihr neues Baby: Ihre Debüt-Single "Floating" macht Lust auf mehr. Signiertes "Floating"-T-Shirt gewinnen!

Ein Song komplett aus eigener Feder

Der Track entstand in absoluter Eigenregie. Mittels der iPhone-App "GarageBand" hat Laura den Pop-Song komponiert, eingesungen und produziert. Auch das zugehörige Video drehte die Schauspielerin selbst, innerhalb von zwei Wochen in ihrem Schlafzimmer. Im Herbst zieht es die attraktive Actrice wieder in die USA, in New York geht es mit ihrer Schauspielkarriere weiter. Bis dahin hat Laura Bilgeri aber hoffentlich noch genügend Zeit, um an weiteren Songs zu feilen, die sie bereits in der "Pipeline" hat.