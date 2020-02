SPÖ informiert online über OP-Wartezeiten im Ländle.

Eine Seite der SPÖ Vorarlberg informiert nun über die Wartezeiten von Operationsterminen in Ländle-Krankenhäusern.

Planen Patienten Termine zur Operation des Grauen Stars (+ 7 Wochen) oder im Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (+10 Wochen) müssen sie noch mehr Geduld aufbringen als im Juni. Auch Operationen in der Neurochirurgie verzögern sich im Vergleich um 8 Wochen.

Vergleich Juni 2019 / Jänner 2020

Wartezeiten verkürzen - wie?

Die SPÖ setzt sich für eine Wartezeiten-Obergrenze ein. Langfristig könne das gelingen, indem "wir mehr Ärztinnen und Ärzte in unseren Krankenhäusern haben. Sie brauchen gute Arbeitsbedingungen und eine langfristige Perspektive in Vorarlberg".

ÖVP äußert Unverständnis

„Bei der Sitzung mit den Gesundheitssprechern aller Parteien am 30. Jänner hatten wir vereinbart, bis zur nächsten Sitzung einen Entwurf für die Veröffentlichung zu erstellen und diesen dann gemeinsam zu diskutieren“, erklärt Klubobmann Roland Frühstück. Deshalb wundere man sich nun über die aktuelle Veröffentlichung der SPÖ, so die Volkspartei in einer Aussendung.