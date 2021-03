Spielgruppenplätze, Polit-Talk und Kinder in der Krise

Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch, IV-Geschäftführer Matthias Burtscher und Politikblogger Moritz Moser heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Michael Rauch, Kinder- und Jugendanwaltschaft Vorarlberg

Die Corona-Krise trifft vor allem Kinder und Jugendliche, wie aus einem Positionspapier der Kinder- und Jugendanwaltschaft Vorarlberg hervorgeht. Die Existenzängste und Verunsicherungen der Erwachsenen übertragen sich direkt auf die Jungen unter uns und nun greift die B.1.1.7- Virusmutation auch noch vermehrt die Jugend an. Wie die psychische Gesundheit bei den Kindern und Jugendlichen im Ländle aussieht und welche Präventionsstrategien angeboten werden, dazu spricht Michael Rauch von kija Vorarlberg heute um 17 Uhr mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

Matthias Burtscher, Geschäftsführer IV Vorarlberg

Um einen Spielgruppenplatz zu bekommen, melden sich Vorarlberger Mütter bereits in der Schwangerschaft an mehreren Kinderbetreuungsstätten an, nur um im März dann trotzdem zu zittern - bekommen sie einen Platz oder nicht ? Wenn das nicht der Fall sein sollte, wird der Weg zurück ins Berufsleben steinig. Die Industriellenvereinigung Vorarlberg möchte es Familien und Betrieben erleichtern, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Dazu heute im Gespräch bei "Vorarlberg LIVE": Matthias Burtscher, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Vorarlberg.