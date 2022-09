Sommerferien sind vorbei: Schulstart in Vorarlberg

Die Sommerferien sind nach neun Wochen jetzt vorbei. Für Vorarlbergs Schüler und Lehrer heißt es jetzt wieder: Früh aufstehen! Für viele Kinder ist es der erste Schultag überhaupt.

Eine Woche nach ihren Kollegen im Osten starten am Montag auch die rund 640.000 Kinder und Jugendlichen in Vorarlberg, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark und Kärnten ins neue Schuljahr. Unter ihnen sind auch 53.000 Erstklässler, die erstmals in die Klassenzimmer strömen. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 30. Juni 2023 und in den anderen Bundesländern bis 7. Juli.

Keine generelle Testpflicht

Wie auch in Wien, NÖ und dem Burgenland entsprechen die Corona-Regeln in etwa jenen, mit denen das vergangene Schuljahr geendet hat: Zwar gibt es keine generelle Test-und Maskenpflicht - Direktoren können im Fall von Infektionen aber für bis zu zwei Wochen Antigentests oder Masken anordnen, mit Zustimmung der Bildungsdirektion auch länger. Neu: Symptomlose covid-positive Schüler dürfen mit FFP2-Maske den Unterricht besuchen, symptomlose positive Lehrkräfte an AHS und BMHS sowie in einigen Bundesländern auch an den Pflichtschulen mit FFP2-Maske unterrichten.