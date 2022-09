Die Zukunft der Schultafel ist digital

Bludenz. Ab dem heurigen Schuljahr gibt es eine wesentliche Erneuerung in rund 40 Klassenzimmern der Bludenzer Volkschulen und des Stadtschulzentrums:

Um einen reibungslosen Schulstart gewährleisten zu können, wurden am vergangenen Dienstag über 60 Lehrer*innen in die neue Technik und den Umgang in die digitale Schultafel eingeschult. Um einen zeitgerechten und modernen Schulunterricht zu ermöglichen, wird seit Jahren der Fokus auf die Einbindung digitaler Endgeräte gesetzt. „Digital Natives“ wird die neue Generation von Kindern genannt, die in einer digitalen Welt mit Smartphone, Computer und Co. aufwachsen. Um ihre Medienkompetenz zu stärken, ist auch der Umgang im Schulalltag sehr wichtig.