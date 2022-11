Robert Geiss verrät, wieviel Geld er wirklich hat

"Die Geissens" sind Multimillionäre: Bereits mit 29 Jahren verkaufte Robert seine Anteile am Modelabel "Uncle Sam" für schlappe 70 Millionen D-Mark, umgerechnet rund 36 Millionen Euro. Seither hat sich sein Vermögen nach eigenen Angaben deutlich vermehrt.

Video: So reich sind "Die Geissens"

Fühlt sich "nicht reich"

In der aktuellen Folge des "OMR"-Podcasts verrät Robert seinen Fans, dass seine Rente gesichert sei: "Das ist die Basis, damit ich auch mit 70 Jahren noch ruhig leben kann." Trotz seines enormen Vermögens findet er, er sei nicht abgehoben. "Monaco hat den Vorteil, dass wir uns gar nicht richtig reich fühlen. Denn hier laufen Leute herum, da fallen dir die Schuhe aus", erzählt er und ergänzt: "Wenn du in den Hafen gehst, stehen da Boote mit einer Länge von 100 oder sogar 120 Metern. Da gibt es Modelle, die kosten 500 Millionen Euro. Das heißt, da unten fühlst du dich einfach normal. Und wir fühlen uns auch einfach normal. Wir sind nicht abgehoben, auch wenn wir mit der Jacht fahren."

Heute investiert der 58-Jährige in Immobilien und Aktien. Das bietet ein gewisses Risiko, so hätte er an Wirecard Geld verloren, aber "es waren Gott sei Dank nur ein paar Hunderttausend, die da weg waren", so der Multimillionär. "Nur" ein paar Hunderttausend? Für Robert schon, denn jetzt verrät er: "Die 100 Millionen habe ich voll."