Die Geissens: Ärger im Millionärs-Paradies

Reality-TV-Soap "Die Geissens": Heftiger Streit zwischen Carmen und Tochter Davina.

Video: Heftiger Streit bei den "Geissens"

In Südtirol verbinden die Geissens Arbeit mit Vergnügen. Während Carmen und Robert mit Innenarchitekt Kurt die Einrichtung des neuen Penthouses besprechen, gibt es für Shania und Davina Action-Überraschungen. Vor allem Davina ist bei den Outdoor-Activities ungewöhnlich nervös. Ob es wohl an ihrer Höhenangst oder vielleicht doch eher an dem charmanten jungen Herren an ihrer Seite liegt? Carmen und Robert versuchen mit Shania als Spitzel genau das herauszufinden. Und das endet im großen Familienstreit …

Hintergrund-Informationen

Schrill, glamourös und seit nun schon 10 Jahren bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in den französischen Alpen. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTLZWEI Carmen und „Rooobert“ auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.