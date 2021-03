Shania Geiss zeigt sich mit Mega-Beinschlitz

Was für ein Look! Millionärs-Tochter Shania Geis verzückt ihre Follower mit einem heißen Bild.

Video: Wow - was für ein Look!

"Schrecklich glamourös"

Robert, Ehefrau Carmen und die Töchter Davina Shakira und Shania Tyra haben alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, ein repräsentatives Haus in Kitzbühel. Die Vier sind an jedem Hotspot Europas zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbys: teuer! Eine Luxusyacht sowie ein riesiger Fuhrpark inklusive Bentley, Hummer und Rolls Royce gehören zu den Lieblingsspielzeugen der Jetsetter. „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!“ dokumentiert den luxuriösen Alltag der Familie und begleitet sie auf ihren Reisen durch die Weltgeschichte.