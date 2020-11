Situation spitzt sich zu: So ist die Lage in Vorarlbergs Krankenhäusern

Die Belegung der Intensivstationen nimmt zu. Aus aktuellem Anlass laden die Spitäler zu einem Mediengespräch. VOL.AT berichtet live ab 14 Uhr.

Liveticker

Die Situation in Vorarlbergs Spitälern spitzt sich laufend zu. Die Belegung der Intensivstationen nimmt täglich weiter zu, auch die normalen Covid-Stationen haben Zulauf. Für die Mitarbeiter der Krankenhäuser bedeutet dies eine hohe Arbeitsbelastung. Zudem ist auch das Krankenhaus-Personal von Coronainfektionen und damit verbundenen Absonderungen von Personen betroffen: Aktuell gibt es bereits über 200 Betroffenen, wobei über 100 Mitarbeiter positiv getestet wurden und sich zusätzlich rund 100 in Quarantäne befinden.

Mediengespräch in Dornbirn

Die Vorarlberger Spitäler laden daher aus aktuellem Anlass am Freitagnachmittag zu einem Mediengespräch. Krankenhaus-Betriebsgesellschaft-Geschäftsführer Dr. Gerald Fleisch, Oberarzt Dr. Wolfgang List, Leiter der Intensivstation am LKH Feldkirch und Koordinator für die intensivmedizinische Behandlung von Corona-Patienten, und Jakob Köb, Pfleger auf der Intensivstation des Krankenhaus Dornbirn werden über die aktuelle Situation in den Spitälern informieren und über ihre Erfahrungen in Coronazeiten berichten.