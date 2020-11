Vorarlbergs Pflegepersonal arbeitet am Limit

Unter den Pflegemitarbeitern in Vorarlbergs Spitälern ist die Sorge vor einem weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen groß.

Noch sei die Stimmung unter den Mitarbeitern relativ gut, das werde bei längerem Anhalten dieser Arbeitsbelastung und weiter steigenden Fallzahlen aber wohl nicht so bleiben, so Thomas Steurer, Vorsitzender des Zentralbetriebsrats der Vorarlberger Spitäler. Zudem müsse man derzeit 200 Ausfälle kompensieren.

Es kommt auf das Personal an

Die Belegung der Intensivstationen nehme täglich zu, auch die normalen Covid-Stationen der Krankenhäuser haben Zulauf. "Das bedeutet für die Mitarbeiter: voll vermummtes Arbeiten in Schutzausrüstung, also Schürze, Mantel, Handschuhe, Haube, Schutzbrille. Und die Masken sind so dicht, dass nach 75 Minuten eine Maskenpause empfohlen wird, damit man mal durchatmen kann", zählte Steurer auf. Auf den Intensivstationen müssten Patienten zur Beatmung in Bauchlage gedreht werden, samt der medizinischen Ausrüstung, "das ist sehr anstrengend". Pflegende und Ärzte im Intensivbereich seien Spezialisten. "Das Personal ist der Flaschenhals - nicht die Technik, nicht die Betten, nicht die Ausrüstung", betonte Steurer.

Appell von LH Wallner

Die Kapazitäten gehen aus

Bergamo scheint bereits vergessen

"Es geht jetzt noch, aber wir wissen nicht, wie lange", beschrieb er die Gemütslage. Die Mitarbeiter seien motiviert und noch in positiver Grundstimmung. Mit Anhalten des Zustroms an Patienten, der Dauer der zweiten Welle und dem Wissen, dass wohl noch mehr Patienten spitalpflichtig werden, werde das aber nicht so bleiben. "Als Faustregel gilt: Von hundert Positiven landen zehn im Spital und davon einer auf intensiv", zeigte sich der Betriebsrat besorgt. In zwei, drei Wochen könnte sich die Situation also weiter verschärfen. Überrascht zeigte sich Steurer von der Bevölkerung: "Ich habe den Eindruck, man nimmt das alles recht locker. Man scheint die Bilder vom Frühling aus Bergamo schon wieder vergessen zu haben".