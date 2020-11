Die Lage ist ernst - Appell von LH Markus Wallner

Die steigenden Zahlen an Corona-Infektionen stellen das Land Vorarlberg vor große Herausforderungen. Der Landeshauptmann richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

"Wir haben es selbst in der Hand, bitte halten Sie sich an die Maßnahmen, bleiben Sie wenn möglich daheim und verzichten sie auf Feiern. Sie helfen damit unserem Gesundheitssystem und retten Menschenleben", lautet Wallners Botschaft an die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.

Die Lage ist ernst

Das ausgezeichnete Gesundheitssystem des Landes stehe durch die steigende Zahl an Corona-Infektionen vor einer großen Herausforderung. Der Bedarf an stationären Aufnahmen in den Spitälern sei derzeit sechsmal höher als zu Spitzenzeiten während einer Grippewelle, so der Landeshauptmann.