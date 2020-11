618 Neuinfektionen seit Mitternacht - 4.459 aktive Fälle

4.459 Vorarlberger sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mitternacht wurden 618 Neuinfektionen registriert.

In Summe wurden am Mittwoch (von 0 bis 24 Uhr) 709 Neuinfektionen verzeichnet. Seit Mitternacht kamen am Donnerstag in Vorarlberg weitere 618 Neuinfektionen hinzu. Dem gegenüber stehen 264 Genesene.