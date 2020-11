Corona: Vorarlberg schafft zusätzliche Intensivbetten

Schwierige Situation im Personalbereich: 188 Spitalmitarbeiter an Covid-19 erkrankt oder in Absonderung.

Vorarlberg beginnt angesichts der nach wie vor hohen Zahl an Covid-19-Neuinfektionen mit der Aufstockung der Intensivkapazitäten. In einem ersten Schritt werden zwölf zusätzliche Intensivbetten geschaffen, informierte am Dienstag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Besonders schwierig gestaltet sich aktuell auch die Personalsituation an den Vorarlberger Spitälern. 188 Mitarbeiter waren am Dienstag am Coronavirus erkrankt oder befanden sich in Absonderung. Gerald Fleisch (Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft) appelliert an die Bevölkerung: "Die Situation ist ernst - großen Dank an die Mitarbeiter der Krankenhäuser, die aktuell Unglaubliches leisten. Wir bitten um Solidarität für unsere Mitarbeiter, die jetzt an der Front sind."

Von 51 auf 63 Intensivbetten aufgestockt

In den Vorarlberger Krankenhäusern stehen grundsätzlich 51 Intensivbetten zur Verfügung. Diese Kapazität wurde nun um zwölf Betten erweitert, in einem zweiten Schritt - bei Bedarf - würde die Aufstockung auf 75 Intensivbetten erfolgen. Insgesamt könnte auf 104 Plätze mit Beatmungsgeräten aufgerüstet werden. Mit Stand Dienstagmittag waren 18 Intensivbetten frei.

17 Corona-Patienten werden beatmet

Am Dienstag wurden 147 Corona-Patienten in den Vorarlberger Krankenhäusern versorgt, davon 30 auf den Intensivstationen. 17 der 30 Intensivpatienten mussten beatmet werden. Von den 1.900 Vorarlberger Spitalbetten auf den Normalstationen sind 430 für Covid-19-Erkrankte reserviert. Um zusätzliche Kapazität zu schaffen, befindet sich auf dem Messegelände in Dornbirn ein Notversorgungszentrum mit weiteren 200 Betten im Aufbau. Das Notversorgungszentrum war schon im Frühjahr errichtet, letztlich aber nicht benötigt worden. Übersiedelt werde nächste Woche, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und bittet Personen mit Testtermin, genau auf den angegebenen Ort des Tests zu achten: Am Samstag finde noch ein Notbetrieb in Röthis statt, ab Sonntag werde nur noch in Dornbirn getestet.

"Werden massiv an unsere Grenzen kommen"

Sowohl Wallner als auch Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (beide ÖVP) und Spitalsdirektor Gerald Fleisch sprachen von einer sehr ernsten Situation. Mit der aktuellen Steigerungsrate bei den Neuinfektionen "werden wir bis Mitte bzw. Ende November massiv an unsere Grenzen kommen", stellte der Landeshauptmann fest. Noch aber reiche die Kapazität. Darüber hinaus werde alles Menschenmögliche getan, um nicht in die Situation einer Überlastung des Systems zu kommen. "Die Zahlen müssen runter, die Regeln müssen eingehalten werden, die Mitarbeit von jedem einzelnen ist gefragt", stellt Wallner klar. Wenn man überlege, ob man einen Besuch machen soll oder nicht, soll man es bleiben lassen, so der Landeshauptmann.

OP-Kapazitäten werden reduziert

Fleisch unterstrich Wallners Aussagen. Üblicherweise liege die Auslastung der Intensivstationen zwischen 50 und 70 Prozent, es brauche auch einen gewissen Puffer. Im zu Ende gegangenen Oktober aber habe die Intensiv-Auslastung am LKH Feldkirch die 90 Prozent-Marke überschritten. "Wir sind an der Grenze der Belastbarkeit, im Moment geht es gerade noch", sagte Fleisch. Die Operations-Kapazitäten werde man auch angesichts des Personalstands in den nächsten Tagen auf die Hälfte reduzieren. "Es wird aber nicht pauschal abgesagt, neben Notfällen werden auch dringliche Eingriffe gemacht", so Fleisch.

Digitale Erstinfo bei positiven Tests

Rüscher betonte, dass man den hohen Infektionszahlen mit einer Kapazitätserweiterung der Pathologie am LKH Feldkirch und Antigen-Schnelltests in 130 Ordinationen niedergelassener Ärzte begegne. Zudem setze man bei der Absonderung auf eine digitale Erstinformation, bei positiven Antigen-Tests auf eine Information noch in der Ordination. Das führe zu einer schnelleren Unterbrechung der Infektionsketten und entlaste das Infektionsteam.

Infektionsteam wird in Dornbirn aufgestockt

Ebenso resultiere aus der Übersiedlung der stationären Probeentnahme von Röthis ebenfalls auf das Dornbirner Messeareal zu einer Steigerung der Testkapazitäten. In Röthis umfasse das Infektionsteam derzeit 35 Personen, in Dornbirn wird das Team zahlenmäßig auf 70 verdoppelt. Weitere 20 Personen arbeiten in mobilen Testteams. "Wir müssen die Infektionszahlen senken. Das kann aber nur gelingen, wenn wir alle die Schutzmaßnahmen konsequent und diszipliniert einhalten", so Rüscher.