"Sender": Hunderte waren nicht registriert

Coronafall im "Sender Club": Das Land rechnet mit über 700 Kontaktpersonen, wie Landesrätin Martina Rüscher in "Vorarlberg LIVE" angibt.

Am Freitag wurde bekannt, dass eine Person, die vergangenes Wochenende zu Gast im "Sender Club" in Lustenau war, positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. 370 Gäste seien registriert gewesen, das Contact Tracing läuft. Das Land rechnet aber damit, dass sich mindestens nochmal so viele Personen ohne Regstrierung im Club aufhielten, wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher in "Vorarlberg LIVE" sagt.