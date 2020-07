Schwere Geräte bei den Baustellen Oberlochauerbach und Kugelbeerbach im Einsatz

Lochau. Gut voran gehen die Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes „Hochwasserschutzausbau Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ in Lochau. An beiden Bächen sind die Baufirmen mit schweren Geräten im Einsatz.

Derzeit ist in der gespundeten Baugrube eine Teilschnitt-Vortriebsmaschine im Einsatz. Der Vortrieb Richtung Schulsportanlage erfolgt über eine Strecke von rund 50 Metern unterirdisch, auf den restlichen 200 Metern wird das neue Rohr mit einem Querschnitt von 1,2 Metern dann in offener Bauweise verlegt. In der Folge wird die Maschine einen weiteren rund 60 Meter langen Vortrieb für die Verrohrung Richtung Einlaufbauwerk Spehler bohren. Es geht unter der L1 durch und weiter zwischen dem Vereinshaus Alte Schule und dem Schulhüsle zum Spehler.