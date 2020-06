Der Oberlochauerbach – sein Verlauf und seine „Hochwassergeschichte“

Lochau. Im Rahmen des hochwassersicheren Ausbaus des Oberlochauerbachs darf man das kleine Gerinne, das eigentlich im Ort kaum einsehbar und deshalb auch nicht bekannt ist, doch einmal kurz vorstellen.

Seine Quelle hat der Oberlochauerbach rund 200 Meter oberhalb des früheren landwirtschaftlichen Anwesens des Pflegeheimes Jesuheim in Oberlochau. Das Bächlein mit einer Gesamtlänge von nur rund 1,2 Kilometer fließt dann unter der Pfänderstraße durch, an der Rückseite des Pflegeheims Jesuheim vorbei Richtung Spehler.

Noch oberhalb des Anwesens Rupp beginnt die Verrohrung des Gerinnes. Ungesehen fließt das Wasser dann unterirdisch in einem „Kanalstrang“ am Alten Schulhüsle vorbei, unter der Landesstraße L 1 durch, weiter durch das Schulzentrum und die Schulsportanlage und kommt erst am Ende des Fuß- und Radweges im Bereich der neuen Wohnanlage Seedomizil rund zehn Meter vor dem Fußgängerübergang an der L 190 ganz kurz als „Oberlochauerbach“ wieder zu Tage.