Rechte Gefahr, Female Future Festival und Neues aus Koblach

Historiker und ehemaliger Nationalratsabgeordneter Dr. Harald Walser, Unternehmerin und Veranstalterin Verena Eugster und der Bürgermeister von Koblach, Gerd Hölzl heute um 17 Uhr bei "Vorarlberg LIVE".

Als Historiker hat er soeben das Buch "Ein Engel in der Hölle von Auschwitz" im Falter-Verlag veröffentlicht. Es geht um die Krankenschwester Maria Stromberger (1889-1957), die im Bregenzer Sanatorium Mehrerau ausgebildet wurde und freiwillig ihren Dienst im Konzentrationslager Auschwitz antrat. Dr. Harald Walser beobachtet die rechtsextremen Entwicklungen im Land nicht nur als Historiker, sondern auch als ehemaliger grüner Nationalratsabgeordneter genau. In "Vorarlberg LIVE" geht er heute auf seine Beobachtungen ein und erzählt, wieso ihn die Geschichte von Maria Stromberger schon seit Jahrzehnten begleitet.

Am 30. September findet das Female Future Festival Bodensee statt. Es geht um Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Diversity und Innovation, aber vor allem geht es um Empowerment. Verena Eugster, gemeinsam mit ihrer Schwester Patricia Zupan Gründerin und Veranstalterin des Festivals, erzählt heute in "Vorarlberg LIVE" welche Speaker*innen auftreten werden und welche Themen in diesem Jahr besonders im Fokus stehen.