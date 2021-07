Photovoltaik-Streit und Christof Bitschi im VN-Sommergespräch

Heute in "Vorarlberg LIVE": Andreas Müller von Hansesun Austria GmbH. Außerdem: FP-Landeschef Christof Bitschi im VN-Sommergespräch.

Die illwerke-vkw-Gruppe hat sich erst kürzlich an Doma Solartechnik beteilgt und ist damit in der Vorarlberger Photovoltaikbranche Monopolistin und Mitbewerberin, wie Andreas Müller in einem offenen Brief kritisiert. Was dies für die anderen Betriebe bedeutet und was die Branche fordert, erklärt Müller am Mittwoch ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".